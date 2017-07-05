ميركل ترى الرئيس الصيني حليفا مهمة في مواجهة "الاضطرابات بالعالم"

برلين- (د ب أ):

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنها ترى في الرئيس الصيني شي جين بينج حليفا مهما في ظل حالة الاضطرابات والأزمات المنتشرة على مستوى العالم.

وقالت ميركل اليوم، الأربعاء، عند الترحيب بالرئيس الصيني في ديوان المستشارية: "يمكن الترحيب بكم هنا في وقت الاضطرابات بالعالم".

وأكدت أن ألمانيا والصين يمكنهما القيام بإسهام من أجل "تهدئة هذا الاضطراب بعض الشيء والخروج بعالم أكثر هدوء إلى حد ما من ذلك".

وأعربت عن اعتقادها في أن الزيارة تعد "فرصة جيدة من أجل توسيع نطاق علاقاتنا الاستراتيجية الشاملة".

ويهدف لقاء ميركل مع جين بينج للإعداد لقمة مجموعة العشرين "جي20" المنتظرة يومي الجمعة والسبت في مدينة هامبورج الألمانية التي تضم القوى الاقتصادية الكبرى بالعالم والاتحاد الأوروبي.

واستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الصيني صباح اليوم بمراسم عسكرية في مقر الرئاسة في قصر بيلفو.

وتعتزم ميركل وشي جين بينج تسليم اثنين من دببة الباندا العملاقة اللتين وصلتا من الصين قبل أيام، لحديقة حيوان برلين رسميا.