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ترامب يتوجه لبولندا للتأكيد على العلاقات الأمريكية-الأوروبية قبل قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

يتوجه لبولندا للتأكيد على العلاقات الأمريكية-الأوروبية قبل قمة العشرين

12:45 م الأربعاء 05 يوليو 2017

ترامب يتوجه لبولندا للتأكيد على العلاقات الأمريكية-الأوروبية قبل قمة العشرين

وارسو- (د ب أ):

من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبولندا في وقت متأخر من اليوم، الأربعاء، لإجراء مباحثات تهدف لطمأنه الحلفاء الأوروبيين قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في ألمانيا هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يلتقى ترامب في وارسو غدا الخميس بالرئيس البولندي اندريه دودا بالإضافة إلى قادة 12 دولة بشرق أوروبا يحضرون مؤتمر "ثري سيز"، حيث سوف يركز على تنمية البنية التحتية وأمن الطاقة، بحسب ما قاله مستشار الأمن القومي اتش ار مكماستر.

كما سوف يلتقى بالرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش، التي تشارك في استضافة المؤتمر.

وسوف يستغل ترامب زيارته لبولندا، الحليفة الرئيسية بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتأكيد التزامه تجاه توجه الدفاع المشترك للحلف، وهو الالتزام الذي غاب بصورة واضحة عن تصريحات ترامب أثناء اجتماع الناتو في بروكسل خلال مايو الماضي.

ومن المقرر أن يلقى ترامب خطابا " للشعب البولندي " في ميدان كراسينسكي، موقع الانتفاضة ضد الاحتلال النازي عام 1944.

وقال مكماستر " سوف يضع رؤية، ليس فقط لمستقبل العلاقة بين أمريكا وأوروبا، ولكن لمستقبل التحالف الأطلسي وما يعني هذا للأمن الأمريكي و الرخاء الأمريكي".

وتأتي الزيارة قبل قمة مجموعة العشرين المقررة في هامبورج، حيث من المتوقع أن يكون تواصل ترامب مع قادة العالم أكثر تعقيدا، حيث أنه اتخذ موقفا مغايرا لمواقف أمريكية سابقة بشأن قضايا مثل التجارة والتغير المناخي.

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