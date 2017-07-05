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بسبب الثأر.. مقتل سيدة بطلق ناري وإصابة عامل في مشاجرة بالصف

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مصراوي Masrawy

بسبب الثأر.. مقتل سيدة بطلق ناري وإصابة عامل في مشاجرة بالصف

12:45 م الأربعاء 05 يوليو 2017

بسبب الثأر.. مقتل سيدة بطلق ناري وإصابة عامل في مشاجرة بالصف

مقتل سيدة بطلق ناري

كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري، فيما أصيب عامل اليوم الأربعاء في مشاجرة بمنطقة الصف بالجيزة اليوم الأربعاء، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الصف، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة نتج عنها مصرع ربة منزل وإصابة عامل.

وبالانتقال والفحص تبين قيام 8 أشخاص بالتعدي بالضرب على "سليم.ق"، 50 سنة، من عائلة قناص بالضرب وإحداث إصابته بكسور في الذراعين والقدمين؛ بسبب النزاع على قطعة أرض نتج عنه مصرع ربة منزل بطلق ناري بالصدر من عائلة "غني" المناصرة لعائلة قناص.

وبملاحقة المتهمين نجحت القوات في القبض على كل من "أمين.ع"؛ 60 سنة، وبحوزته طبنجة و7 طلقات، لتعدّيه بالضرب على المجني عليه، و"رجب.ا"؛ 35 سنة، هارب من حكم قضائي بالحبس 3 سنوات، وبحوزته كمية من الأفيون المخدِّر، و"هشام.ح"؛ هارب من حكم 3 سنوات، و"مصطفى.ع"، هارب من حكم 3 سنوات.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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