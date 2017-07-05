انتقال النيابة لمعاينة موقع الهجوم المسلح جنوب الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

انتقلت نيابة العياط، إلى مكان هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم بالقرب من قرية البليدة بمركز العياط جنوب الجيزة، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقالت مصادر أمنية إن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، انتقلا إلى مكان هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم جنوب محافظة الجيزة والذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضافت المصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كلف أيضا اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بسرعة تشكل فريق بحث للوقوف على ملابسات الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ضم الفريق اللواء هشام نصر مدير مباحث وزارة الداخلية واللواء هشام العراقي وعدد من ضباط الامن العام والأمن الوطني، بحسب المصادر.

كان مسلحون هاجموا وحدة تحصيل رسوم في إحدى قرى مدينة العياط جنوب الجيزة، الأمر الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين كانوا ملثمين وهاجموا المحطة بالأسلحة النارية ولاذوا بالفرار.

تحدثت المصادر شريطة عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.

وتقوم قوات الأمن بملاحقة المهاجمين وتمشيط المنطقة.