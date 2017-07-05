رسميًا.. ميسي برشلوني حتى 2021

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تجديد تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعقد يمتد حتى عام 2021، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء.

ولعب الدولي الأرجنتيني صاحب الـ30 عامًا، 583 مُباراة مع برشلونة، فاز في 413، مسجلآ 507 هدفًا، وصنع 193 آخرين، وجاء معدله التهديفي 0.9 في المُباراة.

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يشار إلى أن النجم لوينيل ميسي، توج بالدوري الإسباني "اللا ليجا" 8 مرات، وبالسوبر الإسباني 7 مرات، وكأس ملك إسبانيا 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

الجدير بالذكر أن صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن ميسي سيقاضى اسبوعيًا 570 ألف يورو.