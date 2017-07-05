رونالدو خارج قائمة الكبار.. أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم

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مع بدأ فترة المريكاتو الصيفي الجاري، للاعبي كرة القدم، في معظم البطولات العالمية خصوصًا في أوروبا، ترتفع القيمة السوقية للاعبين، حيث يرجع هذا السبب إلى زيادة تنافس الأندية على الألقاب.

وتصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة، قائمة أغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية، على مستوى العالم، فيما تمثلت المفاجأة في خروج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، خارج قائمة الـ10 الأوائل، وفقًا لكشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) الذراع الأكاديمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قائمة أغلى 100 لاعب كرة القدم في العالم.

وحدد المركز مقاييس متعددة قبل الكشف عن النسخة الجديدة من القائمة، حسب أمور متعلقة بالعمر، قوة البطولات، الجوائز الفردية والجماعية، النتائج، الأداء، الخبرة، المباريات الدولية، العقد ومركز اللاعب.

«التحرير» تستعرض أغلى 10 لاعبين في العالم وفق القيمة السوقية الحالية:

1- نيمار

يتصدر نجم برشلونة الدولي البرازيلي نيمار اللائحة بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط اللاعب صاحب الـ (25 عامًا) مع البرسا بعقد يمتد إلى صيف 2021.

2- ديلي الي

أصبح نجم توتنهام الدولي الإنجليزي ديلي آلي ضمن أغلى لاعب شاب في العالم، بعد وصول قيمته السوقية إلى 137 مليون جنيه إسترليني، هو الذي وقع قعدًا جديدًا مع النادي اللندني يمتد إلى 2022.

3- هاري كين

ارتفعت قيمة هاري كين (24 عامًا) السوقية بعد توقيعه على عقد طويل الأمد مع توتنهام لتصل إلى 135.5 مليون جنيه إسترليني.

4- ميسي

يتراجع نجم برشلونة ليونيل ميسي للمركز الرابع في اللائحة لأول مرة، حيث أن قيمة النجم الأرجنتيني صاحب الـ 30 عامًا توقفت عند 134 مليون جنيه إسترليني.

5- جريزمان

ارتفعت قيمة هداف أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان (26 عامًا) السوقية لتصبح 132 مليون جنيه إسترليني، بعد أدائه المميز الموسم الماضي، وأعلن أتلتيكو عن تمديد عقد لاعبه الفرنسي حتى يونيو عام 2022.

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6- سواريز

أصبح هداف برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز (30 عامًا) قيمته السوقية 124 مليون جنيه إسترليني.

7- بوجبا

تراجع النجم الفرنسي بول بوجبا مهاجم مانشستر يونايتد، (25 عامًا) إلى المركز السابع على اللائحة ، لتصبح قيمته السوقية 118 مليون جنيه إسترليني.

8- هيجواين

أصبح الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس، ضمن أغلى لاعب في العالم، بعد وصول قيمته السوقية إلى 106 ملايين جنيه إسترليني.

9- هازارد

انخفضت قيمة نجم تشيلسي الدولي البلجيكي إيدين هازارد (26 عامًا) لكنه يبقى من ضمن أغلى 10 لاعبين في العالم، بقيمة سوقية تصل إلى 103 ملايين جنيه إسترليني.

10- ديبالا

دخل نجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا، لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم للمرة الثانية، حيث أن قيمته السوقية أصبحت تساوي 101 مليون جنيه إسترليني.

11- رونالدو

تراجع رونالدو، لأول مرة ليخرج من قائمة أغلى 10 لاعبين، ويحتل المركز الـ11، بسعر 99 مليون جنيه إسترليني.