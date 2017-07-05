تصادم سيارتين أعلى كوبري أكتوبر يتسبب في توقف الحركة المرورية

كتب - فتحي سليمان:

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعدد من الأوناش لرفع حُطام حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري أكتوبر بمطلع المالية دون خسائر بشرية، مما أصاب الطريق بشلل مروري للطريق المتجه من محور العروبة لمدينة نصر والاتجاه من مدينة نصر إلى رمسيس.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمطلع كوبري أكتوبر بوقوع حادث مروري، فانتقلت على الفور الخدمات المرورية بعدد من الاوناش وجاري رفع حطام الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور بناء على تعليمات اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة؛ لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.