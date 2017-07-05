تحويل سائق قطار vip للتحقيق بعد خروجه عن مساره بـ6 كيلو مترات

التحرير

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أصيب ركاب أحد القطارات الـ vip بحالة من الفزع الشديد، اليوم الأربعاء، لوقوفه خارج مساره بمسافة تصل إلى 6 كيلو مترات بعيدًا عن محطة الأقصر.

وقال أحد شهود العيان لـ" التحرير": إن "سائق القطار رقم 2014 vip و القادم من القاهرة، لم يتمكن من الوقوف بمحطة قطارات الأقصر، كما هو مقرر له"، مشيرًا إلى مروره عليها بسرعته الاعتيادية، مما سبب حالة من الفزع للركاب بداخله، بالإضافة إلى الركاب المتواجدين داخل المحطة.

وأوضح، أن السائق تمكن من إيقافه على بعد مسافة تصل إلى 6 كيلو مترات، دون معرفة السبب وراء ذلك، مما كان سيؤدي إلى كارثة كبرى في حالة وجود سيارات أو أشخاص يمرون من المزلقان الجنوب للسكة الحديد.

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وأكد مصدر مسئول بمحطة قطارات الأقصر، أن السائق لم يتمكن بالفعل من رباط القطار في مكان الوقوف المخصص له، ومر عليه مسرعًا، مؤكدًا عدم حدوث أية أضرار من ذلك، لإبلاغ عامل المزلقان الجنوبي بإغلاقه قبل وصول القطار للمحطة، مشيرًا إلى أن وقت التوقف لا يزيد عن 10 دقائق، ويتم إخلاء السكة قبل الوصول.

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري استجواب السائق لمعرفة أسباب عدم وقوفه مما كان سيؤدي إلى كارثة مفجعة، والاستعانة بإحدى الجرارات لسحب القطار لمكان الوقوف ليتمكن الركاب من النزول أو الصعود.