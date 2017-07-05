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مصادر: قوات خاصة تلاحق مرتكبي هجوم جنوب الجيزة

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مصراوي Masrawy

مصادر: قوات خاصة تلاحق مرتكبي هجوم جنوب الجيزة

12:10 م الأربعاء 05 يوليو 2017

مصادر: قوات خاصة تلاحق مرتكبي هجوم جنوب الجيزة

كتب - علاء عمران:
قالت مصادر أمنية إن اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، انتقلا إلى مكان هجوم مسلح على محطة تحصيل رسوم جنوب محافظة الجيزة والذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضافت المصادر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كلف أيضا اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بسرعة تشكل فريق بحث للوقوف على ملابسات الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ضم الفريق اللواء هشام نصر مدير مباحث وزارة الداخلية واللواء هشام العراقي وعدد من ضباط الامن العام والأمن الوطني، بحسب المصادر.

وكان مسلحون هاجموا وحدة تحصيل رسوم في إحدى قرى مدينة العياط جنوب الجيزة، الأمر الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وقالت مصادر أمنية إن المسلحين كانوا ملثمين وهاجموا المحطة بالأسلحة النارية ولاذوا بالفرار.

تحدثت المصادر شريطة عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة الحديث إلى الصحافة.

وتقوم قوات الأمن بملاحقة المهاجمين وتمشيط المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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