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هذه كمية عصير الفواكه المناسبة لطفلك يوميًا بحسب عمره

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مصراوي Masrawy

هذه كمية عصير الفواكه المناسبة لطفلك يوميًا بحسب عمره

11:51 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

هذه كمية عصير الفواكه المناسبة لطفلك يوميًا بحسب عمره

كمية عصير الفواكه المناسبة لطفلك يوميًا بحسب عمره

كتب- علي أحمد:

يقبل الأطفال بمختلف أعمارهم على تناول عصير الفواكه، إلا أن الأطباء يربطون بين هذا النوع من العصائر والإصابة بالإسهال عند الأطفال.

ونقل موقع "Refinery29" تحذير أطباء أمريكيين من أن عصير الفواكه قد يصيب الأطفال خاصة في سن مبكرة بالإسهال.

وأرجع أطباء بجامعة تكساس ذلك لأن أمعاء الأطفال لا يمكنها تحمل الكثير من سكر الفاكهة.

وكشف الموقع عن الكمية المناسبة لعصير الفواكه التي تناسب الأطفال بحسب العمر، حيث يُنصح بتناول الأطفال من عمر عام إلى 3 أعوام نصف كوب فقط يومياً، فيما يمكن للأطفال بدءا من عمر الرابعة تناول كمية أكبر قد تصل لكوب يومياً، أما بدءا من عمر السابعة فقد يزيد إلى كوب ونصف يومياً.

وحذر ستيفن أبرامز رئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة تكساس من تناول الأطفال دون عمر العام لعصير الفواكه، لافتاً إلى أن ذلك يزيد من معدل السمنة لديهم في هذه السن.

وشدد "أبرامز" على ضرورة الاكتفاء بالرضاعة خلال السنة الأولى، وعدم إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام عصير الفواكه إلا إذا نصح الطبيب بذلك.

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مصراوي Masrawy

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