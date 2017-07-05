اليوم.. 3 مواجهات نارية حاسمة لتفادي الهبوط في الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنطلق اليوم الأربعاء، 3 مواجهات حاسمة في الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي يتحدد على أساسها الفرق الهابطة لدوري الدرجة الثانية، حيث يلعب الشرقية مع مصر للمقاصة، فيما يستضيف أسوان نظيره وادي دجلة، ويلعب الداخلية مع طنطا.

وتشهد مباريات الدوري اليوم، تطبيق تقنية حكم الفيديو، لأول مرة في المسابقة، بحكام معتزلين حتى يتم الاستفادة من خبراتهم في الحالات التحكيمية التي يثار بشأنها الجدل، وفقًا لما أعلنه مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، في محاولة لتفادي الأخطاء من جانب الحكام.

ويستضيف نادي الشرقية نظيره مصر للمقاصة، على ستاد بنها، في لقاء تحصيل حاصل، حيث هبط أحفاد عرابي رسميًا لدوري الدرجة الثانية، في المقابل حسم رجال إيهاب جلال المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إلا في حال اعادة لقاء الزمالك.

وكانت قد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف، على ستاد الفيوم، حيث أحرز للمقاصة أحمد عبدالظاهر وإيريك تراوري، فيما أحرز هدف الشرقية الوحيد حسام حسن.

شاهد أيضا

من جانبه يخرج وادي دجلة الثاني عشر بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو، لمواجهة أسوان، بقيادة مدربه أسامة عرابي، ويسعى خلالها أسوان بتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في البقاء، حيث أن الفريق يحتل المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، خلف الداخلية صاحب المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

وكانت قد انتهت مباراة الدور الأول بين وادي دجلة وأسوان، بفوز الفريق الدجلاوي بهدفين نظيفين، عن طريق صامويل إفوام وإبراهيما نداي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة عشر.

في المقابل يحتضن ستاد كلية الشرطة، مواجهة الداخلية أمام طنطا، ويسعى الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، لتحقيق الفوز لضمان البقاء رسميًا في الدوري الممتاز، حيث ان الفريق ياتي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، فيما يأتي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، والنصر للتعدين في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

يشار إلى أن مباراة الدور الأول بين الداخلية وطنطا، التي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى، ضمن الجولة السابعة عشر، غنتهت بفوز الداخلية بهدف نظيف عن طريق بوبا منسواه.