غياب «سالم» عن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الزمالك

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أعلن الإسباني ماكيدا المدير الفني لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندري قائمة الفريق استعداد للقاء الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع 33، والتي يستضيفها ستاد برج العرب، غدا الخميس.

وشهدت القائمة خروج محمد سالم مهاجم الفريق للإصابة، حيث جاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمرو خليل.

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خط الدفاع: محمد بازوكا، مروان النجار، عبد الرحمن فاروق، محمود شعبان، حازم إمام، محمد عطوة.

خط الوسط: نور السيد، محمد عادل، كابونجا، أحمد الألفي، حسن طارق، خالد الغندور، محمد أسامة.

خط الهجوم : خالد قمر، محمد ناجي جدو، محمد عبد المجيد.