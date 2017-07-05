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غياب «سالم» عن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الزمالك

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غياب «سالم» عن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الزمالك غياب «سالم» عن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الزمالك

التحرير

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أعلن الإسباني ماكيدا المدير الفني لفريق الكرة بنادى الاتحاد السكندري قائمة الفريق استعداد للقاء ، في إطار مباريات الأسبوع 33، والتي يستضيفها برج العرب، غدا الخميس.

وشهدت القائمة خروج محمد سالم مهاجم الفريق للإصابة، حيث جاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمرو خليل.

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خط الدفاع: محمد بازوكا، مروان النجار، عبد الرحمن فاروق، محمود شعبان، حازم إمام، محمد عطوة.

خط الوسط: نور السيد، محمد عادل، كابونجا، أحمد الألفي، حسن طارق، خالد الغندور، محمد أسامة.

خط الهجوم : خالد قمر، محمد ناجي جدو، محمد عبد المجيد.

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التحرير

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