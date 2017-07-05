هل يواصل فيدرير الإعجاز ويحصد لقب ويمبلدون للتنس؟

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انطلقت منافسات بطولة ويمبلدون للتنس 2017، الاثنين الماضي، وهي إحدى البطولات الأربع الكبرى، وتُقام على الملاعب العشبية.

ومن بين المشاركين في البطولة، يبرز عدد من اللاعبين المرشحين بقوة لإحراز اللقب، ونستعرضهم في هذا التقرير:

البريطاني آندي موراي

- التصنيف العالمي: الأول

- الطول: 191 سنتيمترا

- اليد المستخدمة في اللعب: اليمنى

- ألقابه في البطولات الأربع الكبرى: ثلاثة

- سجله في بطولات اللاعبين المحترفين في 2017: 21 فوزًا مقابل تسع هزائم

- يعاني حامل اللقب من تراجع مستواه ولم يفز ببطولة منذ مارس الماضي.

السويسري روجر فيدرير

- التصنيف العالمي: الخامس

- الطول: 185 سنتيمترا

- اليد المستخدمة في اللعب: اليمنى

- ألقابه في البطولات الأربع الكبرى: 18

- سجله في بطولات اللاعبين المحترفين في 2017: 24 فوزًا مقابل هزيمتين

- يتصدر اللاعب السويسري الترشيحات للفوز بلقبه الثامن في البطولة هذا العام، بعد حصده لقب أستراليا المفتوحة في بداية الموسم.

الإسباني نادال

- التصنيف العالمي: الثاني

- الطول: 185 سنتيمترا

- اليد المستخدمة في اللعب: اليسرى

- ألقابه في البطولات الأربع الكبرى: 15

- سجله في بطولات اللاعبين المحترفين في 2017: 43 فوزًا مقابل ست هزائم

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- مثل فيدرير، تمتع نادال بصحوة مفاجئة بعد معاناة بسبب الإصابات، حيث جاء وصيفًا لفيدرير في بطولة أستراليا، وأنهى موسم الملاعب الرملية بحصد لقبه العاشر في بطولة فرنسا.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش

- التصنيف العالمي: الرابع

- الطول: 188 سنتيمترا

- اليد المستخدمة في اللعب: اليمنى

- ألقابه في البطولات الأربع الكبرى: 12

- سجله في بطولات اللاعبين المحترفين في 2017: 24 فوزًا مقابل سبع هزائم

- لم تسر الأمور بشكل جيد لديوكوفيتش في الأشهر الماضية.

السويسري ستانيسلاس فافرينكا

- التصنيف العالمي: الثالث

- الطول: 183 سنتيمترا

- اليد المستخدمة في اللعب: اليمنى

- ألقابه في البطولات الأربع الكبرى: 3 (أستراليا المفتوحة 2014 - فرنسا المفتوحة 2015 - أمريكا المفتوحة 2016)

- سجله في بطولات اللاعبين المحترفين في 2017: 26 فوزًا مقابل عشر هزائم

- لقب أول في ويمبلدون سيضم فافرينكا إلى قائمة نادرة من اللاعبين، الذين نجحوا في الفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى.

الكندي ميلوش راونيتش

- التصنيف العالمي: السابع

- الطول: 196 سنتيمترا

- اليد المستخدمة في اللعب: اليمنى

- ألقابه في البطولات الأربع الكبرى: لم يفز بأي لقب

- سجله في بطولات اللاعبين المحترفين في 2017: 22 فوزًا مقابل ثماني هزائم

- يأمل اللاعب الكندي، صاحب الإرسال القوي، في التقدم خطوة أخرى، بعد خسارته في نهائي بطولة ويمبلدون، العام الماضي.