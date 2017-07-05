التدخل الحكومي في الصين.. الأندية تتضرر من أجل الصالح العام للبلاد

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من المنتظر أن تسيطر الصين على عناوين الصحف العالمية في الأيام المقبلة، وذلك بعد التدخل الحكومي الأخير في منظومة الكرة، وتحديدًا في كيفية إدارة الدوري المحلي في البلاد.

وبعد إنتهاء مباريات الدور الأول يتصدر فريق جوانجزو إيفرجراند، الذي يقوده البرازيلي لويس فيليبي سكولاري، جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن شنجهاي، بينما يحتل فريق جيانجسو سونينج، بقيادة الإيطالي مارشيلو ليبي المركز الأخير.

وتدخل الأندية الصينية في سوق الانتقالات الحالي والذي يشبه الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية، بضجة أقل من ذي قبل، حيث لا تنتشر أي تكهنات في الوقت الحالي عن رغبة تلك الأندية في شراء اللاعبين الأوروبين كما فعلت في السنوات الأخيرة عندما جذبت كبار اللاعبين في العالم عن طريق الأموال.

ولعل السبب وراء هذا الأمر هو القوانين الجديدة التي وضعتها الحكومة الصينية، فأي نادي يرغب في شراء لاعب أجنبي بسعر أقل من 6 مليون يورو عليه أن يدفع نفس المبلغ في منظومة الشباب الخاصة به، أما إذا اشتري أي نادي لاعب أجنبي بسعر أكثر من 6 مليون يورو، فعلى ذلك النادي دفع نفس المبلغ في صندوق تنمية الكرة في البلاد، وبالتالي تضاعفت قيمة الصفقات في الدوري الصيني مع اللاعبين الأجانب.

وتأتي تلك القوانين الجديدة لتغير تمامًا من منظومة الكرة في الصين والتي أثارت منذ 5 شهور فقط على ثورة كبيرة في عالم كرة القدم من خلال الأموال الضخمة التي ضختها لجذب النجوم من أمثال باولينيو ولافيتزي وأوسكار وغيرهم.

وبدأت الصين الحد من شراء اللاعبين الأجانب منذ بداية الموسم، وذلك من خلال إجبار الأندية على الدفع بثلاث لاعبين أجانب فقط في المباريات بدلًا من 4 لاعبين، الأمر الذي ساعد في زيادة عدد اللاعبين المحليين في الأندية.

وصاحب ذلك القانون اقتراح جديد يدرسه الاتحاد الألماني لكرة القدم من خلال السماح للمنتخب الصيني تحت 20 سنة بالمنافسة في دوري الدرجة الرابعة الألمانية دون احتساب نقاطه، لتشهد منظومة الكرة في الصين نقلة كبيرة في السنوات الأخيرة.

ودوره قال جوناثان سوليفان مدير معهد السياسات الصينية في جامعة نوتنغهام في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن جميع السياسات الصينية فريدة من نوعها وتتميز بالمرونة أيضًا، مشيرًا إلى أن الحزب الحاكم يضع هدفًا عامًا تعمل مؤسسات الدولة على صيغته في مفهوم قوانين قابلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص دون الإضرار بالمصلحة العامة للجميع.

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وأعلنت الصين بشكل واضح العام الماضي عن وضع خطة جديدة كي تصبح الصين الأفضل أسيويًا في غضون 15 عامًأ وأن تصبح قوة عالمية بحلول عام 2050.

وبالنظر إلى الوضع الحالي نجد أن الصين وبعد تعادلها الأخير مع سوريا 2-2 باتت مهمتها معقدة للغاية للوصول إلى كأس العالم والذي لن تصل إليه إلا من خلال الملحق في حال تمكنت من إحتلال المركز الثالث في مجموعتها.

وقال سوليفان أن الحكومة الصينية وضعت العديد من الخطط الاستراتيجية المتعلقة بكرة القدم، حيث ترغب الحكومة أن تكون الصين اللاعب الأبرز في صناعة كرة القدم العالمية وذلك من خلال تطوير المنتخب لينافس بقوة في المحافل الدولية وأن تتمتع البلاد بدوري محلي قوي يفرز مواهب بارزة للعالم إلى جانب تطوير البنية التحتية الرياضية في البلاد لحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأشار سوليفان إلى رغبة الحكومة الصينية بكل تأكيد في فوز الأندية الصينية بدوري أبطال أسيا والظهور بشكل مميز في مونديال الأندية، إلا أن الحكومة تضع نصب عينها أولويات أهم.

فبعد أن تركت الحكومة الصينية الأندية تنفق الكثير والكثير من الأموال لانتداب أفضل اللاعبين في العالم من أجل الاحتكاك بهم ورفع مستوى المنظومة الكروية في البلاد، وجدت الحكومة أن تلك الطريقة ليست الأفضل بل وجدت أن الاتحاد في تلك اللحظة هو الأفضل للجميع.

وأوضح سوليفان بأن الحكومة الصينية والأندية يحتاجان إلى وضع نظام جديد يخدم مصلحة الحكومة والأندية والجماهير وتطوير اللاعبين الصينيين، خاصة أن سمعة الدوري الصيني هي إمتلاكه لللاعبين يتمتعون بالسرعة وبعض المواهب الأجنبية التي ستعاني إن لعبت في الدوريات الأوروبية.

وأضاف سوليفان بأن الأمر لم يعد يتعلق على الإطلاق بشراء أفضل اللاعبين في العالم، حيث يلهث هؤلاء اللاعبون وراء الأموال وفقط ولن يرفعوا من مستوى الكرة في البلاد، ويكفي النظر إلى أغلى صفقة في تاريخ البلاد عام 2012 نيكولاس أنيلكا ولم يسجل في الدوري سوى 3 أهداف وكذلك الحال مع كارلوس تيفيز صاحب أعلى أجر في تاريخ الدوري الصيني ولم يسجل سوى هدف وحيد في 7 مباريات ويرغب في العودة إلى بلادع من جديد.

بينما يتألق في الدوري اللاعبون الذين لا يتمتعوا بشهرة كبيرة مثل إليكسون وريكاردو جولارت وجميعهم انتقلوا إلى الدوري الصيني بأسعار أقل من 5 مليون يورو وليس بـ51 مليون مثل أوسكار الذي لم يفعل شيء سوى تسديد الكرة في الخصوم والتعرض للإيقاف لثمانية مباريات.