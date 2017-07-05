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رفضت ارتداء «المايوه» وخالتها فنانة شهيرة.. 10 معلومات عن «أميرة هاني»

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رفضت ارتداء «المايوه» وخالتها فنانة شهيرة.. 10 معلومات عن «أميرة هاني» رفضت ارتداء «المايوه» وخالتها فنانة شهيرة.. 10 معلومات عن «أميرة هاني»

التحرير

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أحبت التمثيل منذ طفولتها وتعلقت به أكثر بفضل خالتها الفنانة الشهيرة، والتي ساعدتها على دخول هذا المجال، رغم تحفظها في بادئ الأمر، ولكن بفضل موهبتها تمكنت الفنانة الشابة من الاعتماد على نفسها، وضمنت حق الاستمرارية في الأعمال الفنية، فشاركت بالكثير من المسلسلات، وأثبتت موهبتها للمخرجين.

وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنانة أميرة هاني.

1- ولدت يوم 5 يوليو عام 1985م في القاهرة، أي أنها تبلغ من العمر 32 عامًا.

2- تعلقت بالتمثيل منذ طفولتها، وأحبته من خلال خالتها الفنانة نبيلة عبيد، والتي كانت سببًا في دخولها مجال الفن.

3- الظهور الأول لها كان في مسلسل "العمة نور"، مع الفنانة نبيلة عبيد، عام 2003، حيث كانت تذهب مع خالتها إلى السيناريست محمود أبو زيد، الذي منحها دور "قمر" في المسلسل، رغم رفض الفنانة نبيلة عبيد بسبب صغر سنها، إذ كانت لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية، على حد تصريحاتها لبرنامج "كعب عالي"، على قناة "دريم".

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4- تخرجت في كلية الإعلام من جامعة "MTI".

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5- تفوقت في الدراما التليفزيونية عن السينما، إذ شاركت في عدد كبير من المسلسلات مثل: "أحلامك أوامر، ابن الأرندلي، هانم بنت باشا، بشرى سارة، القطة العميا، مش ألف ليلة وليلة، سي عمر وليلى أفندي، نونة الماذونة، أشجار النار، الأخت تريز".

6- شاركت بالتمثيل في 3 أفلام سينمائية فقط هي: "ساعة ونص، مفيش غير كده، كامب".

7- تألقت في جميع أجزاء مسلسل "سلسال الدم"، مع الفنانة عبلة كامل، والتي تجمعها بها علاقة وطيدة.

8- تجمعها صداقة شخصية قوية بالفنانة راندا البحيري، والفنان أحمد السعدني، وتتبادل معهما الزيارات الأسرية.

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9- رفضت ارتداء "المايوه" في فيلم عُرض عليها، مبررة ذلك بقولها: "مش عايزة ولادي يشوفولي صورة بالمايوه لما أكبر"، كما رفضت تأدية مشاهد الحب في فيلم آخر.

10- تمارس "أميرة" رياضات "التايكوندو، السباحة، الرماية" بانتظام.

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التحرير

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