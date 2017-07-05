العلم الإسرائيلي وصور خارجة مع «منة فضالي».. أبرز أزمات «فؤش» في الوسط الفني

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أزمة كبيرة اشتعلت بين الفنان محمد فؤاد والشركة المنتجة لمسلسله الأخير والذي يحمل اسم "الضاهر"، بدأت بتوقف تصوير المسلسل بسبب اعتراض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بمنع بثه ووقف تصاريحه بناء على أوامر جهات سيادية، لأن المسلسل يتحدث عن ضابط مخابرات يدخل في علاقة مع فتاة يهودية، في وسط ذلك رفض النجم محمد فؤاد رد جزء من الأجر الذي حصل عليه، حيث يلزمه العقد في حال وقف المسلسل بإعادة جزء من الأجر مرة أخرى للشركة المنتجة.

وأكدت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد بطل المسلسل النجم محمد فؤاد بسبب رفضه رد جزء من الأجر الذي حصل عليه، حيث يلزمه العقد في حال وقف المسلسل بإعادة جزء من الأجر مرة أخرى للشركة المنتجة.

لم تكن تلك الأزمة هي الوحيدة التى واجهت الفنان محمد فؤاد في مشواره الفني، من ثم نرصد أبرز تلك الأزمات خلال التقرير التالى.

هجوم حاد بسبب العلم "الإسرائيلي"

أزمة كبيرة تعرض لها الفنان محمد فؤاد بسبب ظهور العلم الإسرائيلى فى حلقات برنامج المقالب "فؤش فى المعسكر" 2014، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا هجوما على البرنامج، حيث يرفضون ظهور العلم بذلك الشكل المكثف طوال شهر رمضان، وأكدوا أنه ليس من الضرورى أن يعتاد الجمهور على رؤية علم إسرائيل فى برنامج تليفزيونى يذاع يوميا طوال الشهر الكريم.







منة فضالي

جدل كبير أثير حوله بسبب الصور التى جمعته بالفنانة منة فضالى في عيد ميلادها، والتى انتشرت على السوشيال ميديا واعتبرها الجمهور غير لائقة.

خرج بعدها محمد فؤاد وأعلن عن ندمه على الذهاب إلى عيد ميلاد منة فضالي، لأنه لم يكن يعلم أنه ستكون به مبالغات، سواء في أزيائها أو حركاتها معه وهو ما رصدته الصور وقتها، حتى إنه شعر بعد الحفلة أن منة كانت تتعمد ذلك، حسب تعبيره، وبدورها لم تصمت منة فضالي وإنما سارعت بعد كلام فؤاد بالهجوم عليه عبر صفحتها على فيسبوك، حيث كتبت: "صباح الخير أول حاجة عاوزه أقولها بخصوص الفنان محمد فؤاد: أنا حزينة جدا بجد من اللي هو قاله لأنه ولا حاجة من اللي قالها دي حصلت وعندي شهود على كده بس مش علشان يبان إنه مظلوم يغلط، طب لو أنا فعلا اللي عملت كده ليه هو كمل اليوم

ومامشيش ليه؟ ولما سألوني وقتها قولتلهم كلامه يحترم وماردتش وكلمني اعتذرلي وقالي أنا محققولك ودلوقتي بيقول كلام غير اللي قاله حتى قبل كده وأنا مش هارد غير بكلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل ربنا عالم بكل شيء".

لبني عبد العزيز

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أزمة أخرى كان أحد طرفيها النجمة لبنى عبد العزيز بسبب اشتراطها وضع اسمها قبل الفنان محمد فؤاد في تتر مسلسل "الضاهر"، والذي كان من المفترض أن تعود من خلاله إلى الفن بعد غياب طويل، وهو الأمر الذي رفضه منتجو العمل، وقامت على أثره بالانسحاب، وقام بترشيح النجمة رغدة بدلا منها.

عمرو دياب

كشف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، مع الفنان تامر عبد المنعم عن أزمة جمعته بالفنان عمرو دياب في بدايتهما الفنية، قائلا: "عمرو دياب عمل معايا حتة نص كم، أنا كنت مشتري لحن أغنية ماتخافيش من الملحن مجدي النجار، وبعدين راح مسخن الملحن عليا وأخدها وغناها لايف".

وأضاف فؤاد: "عمرو صديقي وحبيبي، لقيته بيكلمني بيقولي الأغنية حلوة وعاجباني وعايزها، قلتله لا يا عمرو، ما هما الملحنين بيسمعوني شغل ليك وممكن آخده، وانت ماترضاش بكده، فحلفني بالله إني أسيبله الأغنية، وبالفعل سيبتهاله، وهو غناها حلو جدا وحبيتها منه".

محمد هنيدي

تعليق غير متوقع جاء من الفنان محمد فؤاد، على تكرار العمل مع الفنان محمد هنيدي مرة أخرى بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": قائلًا: "ماينفعش نشتغل تاني مع بعض"، وهو الأمر الذي أثار فضول الكثيرين عن أسباب الخلاف التى لم تظهر للعلن.

وبحسب بعض التقارير، فقد قيل إن سبب الخلاف يرجع لأكثر من 18 عامًا بعد مشاركتهما معًا في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، وقيل وقتها إن سبب النجاح يرجع لـ"هنيدي"، وهو الأمر الذي لم يتقبله "فؤاد"، خاصة وأن الفيلم كان فكرته.

المخرج محمد كمال الشناوي

أزمة أخرى جمعته بالمخرج محمد كمال الشناوي الذي كان سيقوم بإخراج فيلمه "غاوي حب" ولكنه انسحب بسبب كثرة تدخل الثاني في تفاصيل متعلقة بالفيلم وقال إنه وجد صعوبات كبيرة في التعامل مع محمد فؤاد، نظرا لحساسيته الشديدة وخوفه الزائد على نجاح الفيلم، لذلك فضل الانسحاب بعد أن فشل في التعامل مع الوضع القائم.



