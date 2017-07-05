المصرف العربي يخصص 200 مليون دولار لدعم اقتصاد مصر في دول إفريقيا

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وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و المصرف العربى للتنمية الاقتصادية اتفاق تعاون بهدف تعزيز قدرة المستثمرين المصريين فى افريقيا.

‎وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذا الاتفاق اشتمل على دعم المستثمرين المصريين للنفاذ إلى إفريقيا لدعم التنمية الاقتصادية فى كافة المجالات، مشيرة إلي أنه سوف يعزز من سبل التعاون بين الوزارة و المصرف، والذى خصص مبلغ بقيمة 200 مليون دولار من أجل دعم التعاون الاقتصادي المصري الإفريقي، مما يساهم فى توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

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‎وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على تقوية العلاقات مع دول قارة أفريقيا نظراً لأهميتها وكونها تمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تواجد مصري كبير في هذه الدول الافريقية بمساندة جهود المصرف.

وقال المهندس يوسف البسام رئيس مجلس إدارة المصرف العربى للتنمية، إن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية حقق أرباح قدرها 140 مليون دولار عن الخمسة أشهر الأولى فى 2017 مقارنة بـ42 مليون دولار عن نفس الفترة خلال عام 2016م.