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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

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أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

التحرير

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تباينت الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -الأربعاء-، حيث سجل سعر حديد الجارحي نحو9975 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو 9988 جنيهًا، كما سجل سعر شركة السويس للصلب نحو9975 جنيهًا.

وسجل حديد شركة المراكبى نحو9950 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو9987 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو 9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي نحو 9605 جنيه.

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فيما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو 795 جنيهًا، وأسمنت التعمير800 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت – بنى سويف نحو725 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس نحو835 جنيهًا للطن، وسجل سعر اسمنت جنوب الوادى نحو720 جنيه.

كما سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو790 جنيهًا للطن.

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التحرير

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