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إقامة مشروع مشترك بين مصر وكازخستان لإنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي

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إقامة مشروع مشترك بين مصر وكازخستان لإنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي إقامة مشروع مشترك بين مصر وكازخستان لإنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي

التحرير

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­أعلن الوزير المفوض التجاري كامل عواد رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بكازاخستان، أن إحدى الشركات المصرية المشاركة فى منتدى الأعمال المصري الكازاخى الذى عقد منذ أيام ونظمه المكتب التجاري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على هامش المشاركة المصرية بإكسبو أستانة قد توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الكازاخية العاملة فى مجال إنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلى والتحكم عن بعد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلي فائقة التقدم.

واوضح أن المشروع يستهدف تغطية الفجوة الإستيرادية للسوق الكازاخى من هذا المنتج والذى تصل إجمالى واردات كازاخستان منه حوالى  156 مليون دولار، وهو ما يعد فرصة جيدة لتواجد المنتج المصري داخل السوق الكازاخي فضلًا عن تغطية إحتياجات الأسواق المجاورة ومنها سوق طازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان وقيرجستان وجورجيا .

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وأضاف: أن اللقاءات الثنائية التى تم عقدها بين رجال الأعمال من الجانبين قد أسهمت عن الإتفاق على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية خاصة فى مجالات الأدوية، والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، منتجات الملابس الجاهزة، الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والسجاد والرخام والجرانيت والسيراميك، ومستلزمات مواد بناء، ومستلزمات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والأثاث.

ومن ناحية أخرى أوضح المهندس أحمد طه المفوض العام المصري بإكسبو أستانة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه من المقرر قيام وفد من الشركات المصرية المنتجة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بزيارة أستانة خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجارى للتباحث مع نظرائهم من الشركات الكازاخية للدخول فى مشروعات مشتركة، لافتًا إلى أنه جارى التنسيق لزيارة وفود من رجال الأعمال المصريين فى قطاعات أخرى لزيارة كازاخستان خلال فترة إقامة معرض إكسبو أستانة والذي من المقرر انتهاؤه فى 10 سبتمبر المقبل وهو ما سيسهم فى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين وكازاخستان.

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التحرير

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