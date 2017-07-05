صندوق «تحيا مصر» يقرر زيادة الدعم الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر قررت زيادة الدعم لبرامج الحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة بحضور محمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، واللواء محمد أمين، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة اطلع علي معدل تنفيذ مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا في 14 محافظة حيث يتم العمل علي استكمال مشروع تطوير 7254 منزل في 232 قرية بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن توجيهات الرئيس، بتخصيص 200 مليون جنيه للمشروع.

حيث تم تطوير 3734 منزل فى 104 قرية واستفاد منها 15 ألف شخص بتكلفة 89 مليون جنية بالإضافة الي تطوير 250 منزل فى شمال سيناء وجاري العمل علي استكمال باقي مراحل المشروع، كما تم بحث تطوير نموذج منطقة العسال بقيمة 26.3 مليون جنيه كدعم إضافي لإستكمال المرحلة الثالثة، وإستكمال مشروعات الإسكان الأولى بالرعاية المتوقفة بمحافظة الأقصر لتصبح نموذج متكامل لمدن تحيا مصر بالإقصر بمبلغ 113 مليون جنيهاً والنهوض بالإقتصاد القومي.

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وأشارت الوزيرة، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والتعرف على أبرز احتياجات المواطنين، وزيادة تمويل الصندوق لمشروعات الشباب للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم مع وضع أولوية للمحافظات الاكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء.

واوضحت الوزيرة أن الصندوق يركز علي الجانب الاستثماري خلال الفترة المقبلة ولذلك قام بتأسيس شركة تحيا مصر القابضة للإستثمار والتنمية للحفاظ على استمرارية الصندوق فى أداء مهامة المكلف بها.