للمرة الثانية.. الأهالي يوثقون لصًا بعمود إنارة حاول سرقة منزل بالشرقية

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أقدم عدد من أهالي منطقة حي «مبارك» التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية، اليوم الأربعاء، على توثيق نجار مُسلح، وربطه في أحد أعمدة الإنارة؛ لمحاولته سرقة منزل أحد أهالي المنطقة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز كفر صقر، يُفيد بتحفظ عدد من أهالي منطقة حي «مبارك» التابع لدائرة المركز، على المدعو «أحمد.ش.أ.يـ" 33 عامًا، نجار مُسلح، بعد توثيقه وتلقينة علقة ساخنة؛ لمحاولته سرقة منزل المدعو "أحمد عبدالمنعم" أحد أهالي المدينة.

وعلى الفور، حضرت قوات مباحث المركز، إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم.

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يأتي هذا بعد مرور أقل من 48 ساعة على واقعة قيام عدد من أهالي منطقة أرض «علوان» التابعة لدائرة مركز بلبيس، بتوثيق «متسولة» في أحد أعمدة الإنارة؛ لمحاولتها خطف طفل.



وتبين قيام الأهالي بضبط «نبوية.ش.ر.ع» 28 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، سبق اتهامها في قضية سرقة؛ بعدما ضبطوها بمنزل المدعوة «فاطمة.ر.ش.ع» 21 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بذات الناحية، واتهمتها الأخيرة بمحاولة خطف نجلتها الرضيعة البالغة من العمر 14 يومًا.



وبمواجهة المتهمة، أنكرت ما نسب إليها من محاولة خطف الطفلة، وأقرت بحضورها إلى مدينة بلبيس للتسول، مشيرةً إلى أنها شاهدت تليفون محمول بصالة منزل المُبلغة، وحينما حاولت سرقته تمكن عدد من أهالي المنطقة من ضبطها، وربطها بأحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وألقى ضباط المباحث، القبض على مرتكبي واقعة ربط المتهمة بعامود الإنارة، وهم كلًا من «أحمد.ح.ز.أ» 30 عامًا، كهربائي، و«فتحي.م.ع» 22 عامًا، سائق توك توك، و«إسماعيل.م.إ» 58 عامًا، موظف بالمعاش، وشقيقه «صبري» 40 عامًا، عامل، و«أحمد.ع.الـ.ر» 22 عامًا، و«عادل.ص.الـ» 24 عامًا، و«محمد.م.أ.أ» 17 عامًا، و«سامح.الـ.ع» 31 عامًا، و«محمود.ف.أ.م» 20 عامًا، و«موسى.إ.م» 22 عامًا، عمال، و«إسلام.ح.أ.م» 26 عامًا، سائق، و«شوقي.م.ش» 31 عامًا، مبيض محارة، و«محمد.ر.ش.ع» 27 عامًا، خراط، (شقيق المُبلغة)، جميعهم مُقيمين بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.