الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الأربعاء

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واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم -الأربعاء-، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.84 جنيه، ونحو 17.94 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك مصر إيران للتنمية مسجلًا نحو 18 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.85 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك إتش إس بى سى بنحو 17.98 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو17.86 جنيها، وسجل سعر البيع فى كلا من مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة بنحو 17.96 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.86 جنيها.

وسجل سعر بيع الدولار فى كلا من البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلى اليوناني، وبنك بلوم، وبنك بيريوس، وبنك الأسكندرية، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر نحو 17.95 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.85 جنيها.

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وانخفض سعر البيع فى البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 17.94 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.84 جنيها.

وبلغ أقل سعر لبيع الدولار فى كلا من بنك البركة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 17.90 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.80 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي ايضا ليسجل نحو20.39 جنيهًا للبيع و20.23 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 23.22 جنيه للبيع، ونحو 23.04 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسرى 18.63 جنيه للبيع و18.47 جنيه للشراء.