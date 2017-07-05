أمن السويس يستقبل 160 فرد شرطة لتوزيعهم مكان المنقولين
أمن السويس يستقبل 160 فرد شرطة لتوزيعهم مكان المنقولين
11:19 ص الأربعاء 05 يوليو 2017
مديرية أمن السويس
السويس - حسام الدين أحمد:
قال مصدر أمنى في السويس، إن 26 فرد شرطة ومساعد شرطة، شملهم قرار اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالإحالة للمعاش المبكر، ضمن حركة التنقلات الكبيرة التي أجراها قبل 3 أيام، والتي اختص بها قطاع الافراد بالوزارة
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن حركة التنقلات شملت أيضا نقل 130 فرد شرطة، بمختلف الأقسام والإدارات الشرطية الجنائية والمدنية في السويس، للخدمة في محافظات أخرى.
وأشار المصدر، إلى أن السويس استقبلت 160 فرد ومساعد شرطة، وبدأت إدارة شئون الأفراد توزيعهم على مختلف الإدارات الشرطية ليحلا مكان زملائهم الذين نقلوا لمحافظات اخري والمحالين للمعاش.
وفى السياق ذاته، قال اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، انه سيعقد لقاءً موسعًا مع الأفراد الجدد، للتأكيد على حسن معاملة المواطنين، وتوضيح طبيعة المحافظة والعمل فيها.
ولفت إلى أن نقل أفراد الشرطة من السويس، واستقبال آخرين ليحلوا محلهم، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتبادل الكفاءات العاملة بقطاع الأفراد.
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