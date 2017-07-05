"العصار" يقرر تعيين الأول على "المدرسة الفنية" بإحدى شركات الإنتاج الحربي

كتب - مصطفى المنشاوي:

كرم الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الطالب رامي مجدى حامد عبد العال أحد خريجي المدرسة الفنية الثانوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أوائل شهادات الدبلومات الفنية الصناعية للمرحلة الثانوية في قسم التشغيل المكني CNC وذلك بحضور أسرته والسيد مدير المدرسة وعدد من قيادات الوزارة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وأبدى العصار فخره بالطالب والذي يعد نموذجا مشرفًا للإنتاج الحربي وأصدر قرارا بتعيينه بإحدى شركات الإنتاج الحربي طبقا لمجال تخصصه والذي يعد أول قرار تعيين يصدره الوزير بأسلوب خارج نظام الإعلان والمسابقات والاختبارات المتبع في الوزارة للتعيين، معربا عن سعادته لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية وقام بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابليت، مؤكدا أنه يشجع مثل هذه الطاقات الشبابية التى تعد مثلا يحتذى به لأبناء جيله.

وأشار العصار في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المدرسة الفنية للإنتاج الحربي ترحب بالتحاق الطلبة الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة لتأهيلهم للعمل الفنى فى المجالات الصناعية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي فى العديد من التخصصات الصناعية المختلفة حيث يحصل الطالب خلال فترة دراسته على الدراسة النظرية بنسبة 50% وعلى دراسة عملية في المعامل والورش التدريبية بنسبة 50% والمجهزة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية والتي تؤهل الطالب مباشرةً لسوق العمل في مختلف التخصصات الصناعية مثل ( الحاسبات - الالكترونيات- الكيمياء- الماكينات الرقمية - الوميتال- دوائر التحكم المنطقى PLC )، كما يتم تدريبهم على بعض المهن مثل ( صيانة الأجهزة المنزلية - صيانة أجهزة التدريب والتكييف - اللحام المعدنى - تشغيل الماكينات - تشغيل المعادن على الماكينات CNC - الحاسب الآلى - صيانة الأجهزة الالكترونية).

والجدير بالذكر أن المدرسة الفنية للإنتاج الحربي هى المدرسة الفنية الحاصلة على شهادة اعتماد جودة التعليم وشهادة الأيزو من الهيئة المصرية لاعتماد جودة التعليم، كما تقوم بتأهيل الطلبة الدارسين للعمل داخل شركات الإنتاج الحربي، كما بلغت نسبة النجاح بالمدرسة 100% هذا العام.