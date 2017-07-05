تحرير 13 امرأة "أُكرهن على البغاء" في إسبانيا

لندن (بي بي سي)

أعلنت الشرطة في إسبانيا إنقاذ 13 امرأة كن قد أجبرن على العمل في مجال البغاء بمنتجع قريب من ماربيا.

وثمة اعتقاد بأن الفتيات تم استدراجهن من بلغاريا إلى إقليم كوستا ديل سول في إسبانيا، وأجبرن على العمل في مجال البغاء في شوارع منطقة بورتو بانس.

وجرى اعتقال 34 شخصاً في أنحاء متفرقة من أوروبا، للاشتباه بانتمائهم لشبكة تتاجر بالبشر.

وقالت الشرطة إن العصابة البلغارية سعت إلى "السيطرة الكاملة" على المنتجع الراقي.

وجلب أفراد العصابة الفتيات من مناطق فقيرة في بلغاريا، وأجبرهن على العمل كبائعات هوى، مع تهديدهن وأسرهن بالعنف في حالة الرفض.

كما أجبرت العصابة النساء على سرقة الزبائن الذين كان بعضهم مخدرا، بحسب الشرطة.

وجاءت الاعتقالات بعد نحو 3 سنوات من إخطار الشرطة بوجود العصابة، وذلك من خلال امرأة نجحت في الهروب منهم.

وقالت الشرطة إنها اكتشفت حينها "شبكة دولية ضخمة تعمل على وجه التحديد في إسبانيا وبلغاريا".

وأوضحت الشرطة الإسبانية - التي عملت مع نظيرتها البلغارية والشرطة الأوروبية (يوروبول) - أن معظم الاعتقالات تمت في إسبانيا، فيما جرى اعتقال 8 أشخاص في بلغاريا.

كما فتشت الشرطة العديد من العقارات في كلا البلدين.