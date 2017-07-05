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سعر الذهب اليوم الاربعاء 5/7/2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الاربعاء 5/7/2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الاربعاء 5/7/2017 بالصاغة فى مصر

بالرغم من أن هناك انخفاض لسعر الذهب مقارنة بأوقات سابقة في هذا العام ألا أن الصاغة تعاني من كساد في التداول للشراء والبيع على مستوى المحافظات ، و لكنه يشهد انتعاشا في الأوقات التي تتميز بوجود أفراح، لقد بات حالة الشراء للذهب في كساد حيث أن  سعر الجرام أصبح أكثر من 500 جنيها لعيار 21 فهذا ليس في متناول المواطن محدودي الدخل .

 

و في ظل هبوط الذي شاهدته البنوك المصرية خلال اليومين الماضيين ، فقد تأثر حيث انخفض سعر الجرام إلى ما يقرب من التسعة جنيها ليسجل الذهب عيار 21 في تعاملات الأمس  206 جنيها ، و قد استقر سعر الذهب في تداولات هذا الصبح على أمس بالرغم من وجود ارتفاع في سعر الأوقية العالمية ليسجل 1229  دولار.

سعر تتداول جرام الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة المصرية على النحو التالي: فان سعر جرام الذهب عيار 24 لتداول اليوم سجل 705 جنيهات، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 22 لتداول اليوم 642 جنيها ، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 21 لتداول اليوم 618 جنيها ، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 18 لتداول اليوم 528 جنيها ، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 14 لتداول اليوم 412 جنيها، بينما و صل سعر جرام الذهب عيار 12 لتداول اليوم 355 جنيها.

و الجدير بالذكر أنه قد انخفض سعر الذهب تعاملات الأمس ليصل سعر عيار 21 إلى 218 جنيها و هذا يعتبر أول انخفاض لها منذ شهرين تقريبا .

 

المصدر : 365

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