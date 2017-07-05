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تحسن نسبي في درجات الحرارة

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تحسن نسبي في درجات الحرارة تحسن نسبي في درجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وفيما يلي، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى - العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 24 30

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسماعيلية 22 37

السويس 26 37

الغردقة 30 39

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شرم الشيخ 30 39

المنيا 23 36

الفيوم 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 28 39

الأقصر 27 43

أسوان 28 43

الوادى الجديد 29 42

قنا 27 42

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