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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن

10:15 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن كوريا الشمالية

مجلس الأمن الدولي

موسكو- (أ ش أ):

ذكرت بعثة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم -الأربعاء- لبحث أحدث تجربة إطلاق صاروخي أجرتها كوريا الشمالية .

وأشارت وكالة "تاس" للأنباء الروسية، إلى أن مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ونظيريها من اليابان وكوريا الجنوبية قد طلبوا في وقت سابق عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في القاعة المفتوحة، ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وكان تلفزيون كوريا الشمالية قد أعلن أمس الثلاثاء أن أول إطلاق ناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونج (المريخ) -14" قد وصل إلى ارتفاع 2802 كيلومترا وحلق لمسافة 933 كيلومترا في غضون 29 دقيقة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى احتمال أن يكون الصاروخ الكوري الشمالي متوسط المدى لأن ارتفاعه وصل إلى 535 كم ، وهو أقل من ال 2802 كيلومترا المعلنة ، كما أنه قطع مسافة ما يقرب من 510 كيلومترات فقط، كما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية أرقاما مماثلة.​

هذا المحتوى من

Asha

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