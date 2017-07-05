أخبار عاجلة

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إيران تعلن تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إيران تعلن تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر

09:59 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

إيران تعلن تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر

ميناء بوشهر

بوشهر- (د ب أ):
أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية أبو القاسم محمد زاده تدشين خط ملاحي بين بوشهر (جنوب) وقطر، مؤكدا أن الهدف منه هو تنمية الصادرات غير النفطية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول اليوم الأربعاء، خلال لقائه عدد من رجال الأعمال في بوشهر، إنه "تجري حاليا عملية تصدير السلع من موانئ دير و بوالخير و كناوه إلى قطر، وأن الخط الملاحي الذي سيتم تدشينه قريبا سيساعد على زيادة صادرات المحافظة إلى قطر".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تبلغ صادرات بوشهر من السلع غير النفطية إلى جانب مكثفات الغاز في العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 مارس 2017)، عشرة مليارات و600 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم تصدير المنتجات المنجمية 117 مليون دولار".

وكانت إيران بادرت إلى إعلان استعدادها لشحن المواد الغذائية إلى قطر، وذلك فور مقاطعة كل من والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في يونيو الماضي.
ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران.

وأعلنت الدول الأربعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم تلقي الرد القطري على المطالب، دون ذكر شيء عن تفاصيل هذا الرد.
وتستضيف القاهرة اليوم الأربعاء اجتماعا يضم وزراء خارجية الدول الأربع لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية وبحث الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الرد القطري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن تسلمها الرد القطري رسميًا

    السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن تسلمها الرد القطري رسميًا

    أخبار
  • السعودية تتسلم رسميًا الرد القطري على قائمة المطالب

    السعودية تتسلم رسميًا الرد القطري على قائمة المطالب

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار
  • وزير الخارجية الألماني: نؤيد جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

    وزير الخارجية الألماني: نؤيد جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

    أخبار

إعلان

acd7205afd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة