"حقيقية أم باربي".. عارضة أزياء تثير الجدل بصورة لها



كتب - هشام عواض:

أثارت عارضة أزياء أسترالية من أصل جنوب سوداني ضجة كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ملامحها التي تظهر في الصور كأنها لعبة "باربي".

وتعيش العارضة ديوكي دريو في جنوب السودان، حيث تدعى هناك بـ"الزهرة السودانية"، وقد اشهرت بعد اشتراكها في برنامج العارضة المثالية لأستراليا "أوستاليا نيكست توب موديل"، بحسب صحيفة "إندبيندت" البريطانية.

وخلال التصوير لم ينتبه أحد للعارضة التي تبلغ 17 عامًا، بأنها تشبه اللعبة، لكن الصورة التي نشرتها دريو على إنستجرام كانت مثالية إلى حد أن الناس صاروا يحسبون بأنها غير حقيقية وبأنها صورة لعبة.

ونالت الصورة التي ظهرت فيها الفتاة مرتدية فستان أسودًا مع اللون الذهبي، الكثير من التعليقات، منها "أنا بالفعل حسبت أنك لعبة باربي"، وأخر كتب "لم أتمعن بالنظر على الصورة لأنني اعتقدت إنها صورة لعبة".

واهتمت العديد من المجلات العالمية، بالكتابة حول الفتاة ومظهرها، وثقتها في نفسها حتى وإن كانت ذات البشرة السوداء الغامقة جدًا.