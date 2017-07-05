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مقتل شخص على الأقل بسبب الأمطار في اليابان

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص على الأقل بسبب الأمطار في اليابان

08:36 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

مقتل شخص على الأقل بسبب الأمطار في اليابان

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):
لقي شخص على الأقل حتفه، وصدرت الأوامر لـ27 ألف شخص بإخلاء منازلهم، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما ضربت أمطار استوائية غرب اليابان.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية القول إنه عثر على الضحية عقب أن جرفه نهر ثائر في مدينة هيروشيما على بعد 800 كيلومتر غرب طوكيو.

وأفادت ان اتش كيه أن أمطارًا غزيرة هطلت على مدينة هامادا خلال ساعة في صباح اليوم، ما دفع المدينة لإصدار أمر بإجلاء 13815 شخصًا من منازلهم.

وأدى الطقس السيئ لعرقلة حركة النقل، حيث تم إلغاء بعض رحلات القطارات المحلية، كما تم إغلاق قطاعات من الطرق السريعة.

وحذرت وكالة الأرصاد اليابانية من وقوع فيضانات وانهيارات طينية بالإضافة إلى ثوران الأنهار في بعض المناطق بغرب اليابان.

وكان إعصار نانمادول وصل جنوب-غرب وغرب اليابان أمس الثلاثاء، ما أدى لهطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف قوية في مناطق واسعة باليابان.

وقالت وكالة الإرصاد إنه تم تخفيف درجة حدة ثالث إعصار يضرب اليابان هذا الموسم إلى إعصار المنطقة الفوق المدارية، وذلك بعدما مر بالقرب من شرق اليابان في وقت مبكر من اليوم.

هذا المحتوى من

Asha

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