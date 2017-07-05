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الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية.. وزيادة الأسعار «شائعات»

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الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية.. وزيادة الأسعار «شائعات» الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية.. وزيادة الأسعار «شائعات»

التحرير

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نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وجود أي نية لدى الوزارة في رفع الأدوية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن ما نُشر مجرد شائعات هدفها البلبلة وإخافة المواطنين من قِبل أصحاب مصالح.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة معنية الآن بزيادة الإنتاج وتوفير كافة المنتجات الدوائية المحلية، مشددًا على أنه لا يوجد نقص في الأدوية.

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وأشار «متحدث الصحة»، إلى أن «الوزارة لا تكذب على الرأي العام، ولكن هناك بعض الشركات تقوم بتخزين الأدوية وتتدعي بأن هناك نواقص، وسيتم ملاحقتهم».

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التحرير

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