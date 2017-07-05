ضبط 7 بنادق آلية و3 مسدسات و135 طلقة في حملة أمنية بقنا
ضبط 7 بنادق آلية و3 مسدسات و135 طلقة في حملة أمنية بقنا
08:06 ص الأربعاء 05 يوليو 2017
مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان
قنا - أ ش أ:
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 متهمين من بينهم شقيقان بحوزتهم 7 بنادق آلية و3 مسدسات و135 طلقة حية و8 خزن لسلاح آلي في وقائع منفصلة على مستوى المحافظة.
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان تلقى إخطارًا بضبط عامل يدعى "حسين عبد الناصر محمد عبد الله" 22 سنة، مقيم بناحية نجع عزوز بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية و8 خزن لسلاح آلي و135 طلقة آلية، وضبط عاطل يُدعي "أحمد عبد المجيد محمد" 27 سنة، مقيم بناحية المحروسة التابعة لمركز قنا وبحوزته 3 مسدسات عيار 9مم، و"محمد سلامة أبو زيد" 35 سنة، مقيم بناحية أبودياب بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية، و"محمد أحمد كامل" 24 سنة، وشقيقه "عبد الرحيم" 22 سنة، مقيمان بمركز نقادة، وبحوزة كل منهما بندقية آلية.
كما تم ضبط عامل يدعي "هاني حمدان كامل" 21 سنة، مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية آلية، و"أحمد توفيق محمد" 52 سنة، مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية آلية، و"كريم سيد على" 24 سنة، مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية آلية.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين المقبوض عليهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
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