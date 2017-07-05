فيديو| هاني رمزي يهدد بالاستقالة: عضو الجبلاية قالي «ألعب بأى حد وخلاص»

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، إن حرمان الفريق من لاعبيه في مباراتي المغرب، المقرر لهما أغسطس المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، قد يشمل لاعبي النادي المصري أيضًا.

وكشف «رمزي»، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، لقناة «dmc sports»، أنه عندما تحدث لأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، رد عليه الأخير قائلًا: «ما تلعب بأي حد وخلاص».

وهدد مدرب المنتخب الأوليمبي الأسبق، بالاستقالة من منصبه في ظل لصعوبات التى تواجهه في عمله وتهميش منتخب المحليين.

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وأشار رمزي، إلى أن المنتخب الألماني الذي تُوج مؤخرًا بلقب كأس العالم للقارات، تم التحضير له منذ عام ونصف، لذلك فمنتخب الماكينات يملك صف ثاني وثالث.