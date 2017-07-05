"رايتس ووتش": ميلشيات أفريقيا الوسطى قتلت 500 مدني في عامين ونصف العام

جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن الميليشيات التي تنشط في جمهورية أفريقيا الوسطى قتلت أكثر من 500 مدني، ودمرت أكثر من أربعة آلاف منزل خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمة التي تتقصى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بأن قتل المدنيين وتدمير القرى هو من صميم تكتيكات الميليشيات المسلمة والمسيحية.

ووثقت المنظمة قتل ما لا يقل عن 566 مدنيًا في هجمات خلال الفترة من نوفمبر 2014 إلى أبريل 2017 فضلاً عن وفاة 144 شخصًا آخرين في الأدغال بعد هروبهم من القتال.

وخلال هذه الفترة، دمرت الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 4207 منزلاً.

وقالت المنظمة إن "كل هذه الأرقام من المحتمل أن تكون جزءا من الإجمالي خلال هذه الفترة لأنه لا يوجد سجل شامل للوفاة والدمار".

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى تحسين سبل حماية المدنيين من جانب قوة حفظ السلام الأممية المنتشرة حاليًا في جمهورية أفريقيا الوسطى وقوامها 12800 فرد.