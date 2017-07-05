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رسميًا.. مصطفى فتحي يوقع على عقود انضمامه للتعاون السعودي

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رسميًا.. مصطفى فتحي يوقع على عقود انضمامه للتعاون السعودي رسميًا.. مصطفى فتحي يوقع على عقود انضمامه للتعاون السعودي

التحرير

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وقع مصطفي فتحي لاعب فريق ، على عقود انتقاله لنادي التعاون السعودي، بشكل رسمي، لمدة عام علي سبيل الإعارة، مقابل مليون و400 ألف دولار.

 وعقد محمد القاسم رئيس النادي السعودي، جلسة خاصة مع اللاعب في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تم فيها توقيع العقود بحضور أحمد يحيى ويحيى علي وكيلي اللاعب، بالإضافة إلى محمد شيحة وسيط الصفقة من النادي السعودي.

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وكان الزمالك قد وقع علي عقود الإعارة بشكل رسمي منتصف الليل، بعد الموافقة علي كافة البنود ووضع بند أحقية الشراء مقابل 3 ملايين و600 ألف دولار.

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التحرير

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