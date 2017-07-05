«ميدو وكهربا ومتعب».. صداع النجوم وزوجاتهم على السوشيال ميديا

التحرير

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نشر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه، بمحمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق إنبي، وزوجته الفنانه لقاء الخميسي، والممثله ريهام حجاج، وهو ما أثار الجدل حول عبدالمنصف، بسبب ارتداء زوجته "لقاء" ملابس وصفها البعض بأنها غير لائقة.

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يهاجم فيها جماهير لاعب بسبب زوجته، ويستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي، مواقف تسببن زوجات اللاعبين في أثارت الجدل وإحراج أزواجهن.

عماد متعب

الأمر ليس هو الأول على يارا نعوم، فنشرت من قبل على صفحتها عبر «فيس بوك»، حديث أحد النقاد الذي يدافع فيه عن مهاجم المارد الأحمر عبر «تويتر»، ويسرد ما حدث في مران الأهلي حول واقعة مشادة لاعب الوسط صالح جمعة، مع عماد متعب، بسبب كرة مشتركة في التدريب، لتحدث مشادة بينهما تدخل على إثرها عبد العزيز عبد الشافي، المدير الفني للأهلي آنذاك، لتهدئة الأمر، ما دفع زيزو إلى طرده من المران أمام مرأى ومسمع الجميع، وقال له حرفيًا: «لو فاكر نفسك نجم أنا هنا المدير الفني».

وكشفت يارا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" عن تفاصيل أزمة متعب مع صالح جمعة، واصفة الأخير "بالصغير”، كما انتقدت زيزو الذي غاب عنه الدور القيادي ولم يقف بجانب متعب في ظروفه ونهره أمام الجميع.

ونشرت بعدها صورة دفاعًا عن المهاجم القناص عماد متعب، بعد استبعاده من مباراة الزمالك بسبب المشادة التي حدثت مع صالح جمعة وزيزو مدرب الفريق السابق.

ونشرت زوجة متعب عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" رسالة تدافع فيها عن متعب ضد المتربصين به وتوضح فيها سبب بداية الأزمة.





أحمد حسام "ميدو"

نشر "ميدو" صورة له وقت أن كان مديرًا فنيًا لنادي الزمالك وهو بـ"النيو لوك" الجديد فى التدريبات ما جعل إحدى معجبات ميدو تتدخل وتبدي إعجابها بشعره، لترد الزوجة والغيرة تأكلها قائلة: "نعم!! خلاص مبقاش في أي حياء في البلد دي حاجة غريبة إحنا مكناش بنات خالص"، لتعتذر المعجبة سريعًا حيث لم تتوقع أن يكون رد فعل زوجة ميدو قاسيًا بهذه الدرجة، ما استوجب اعتذار من جانب هذه المعجبة التي لم تصدق رد زوجة المدير الفني".

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كهربا

تسببت الفنانة سارة خليفه، طليقة اللاعب محمود كهربا في أزمة للاعب، بعد أن قامت سارة بالتعليق على أكثر من صورة، وقت أن كان زواجهم سريًا ولم يتم الإعلان عنه، وهو ما أدى إلى مهاجمة الجماهير للاعب.

وانتشرت لهما صورة تجمعهم في أحد المطاعم، لتهاجمه الجماهير مرة أخرى بسبب عدم التركيز، ثم بعد ذلك فوجئت الجماهير بأن اللاعب كان متزوجًا بشكل سريًا، بعد أن انفصل عن زوجته وتطورت الخلافات بينهما إلى أن وصلا إلى المحاكم.

محمود جنش

نشبت مشادة بين زوجة محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، وإحدى مشجعات النادي الأهلي، بعد نشر مشجعة الأهلي صورة للحارس مع زوجته، والتعليق عليها قائلة: "هو ده جنش بتاع نادي المبادئ ومين الأخلاق اللي واقفة معاه دي"، فغضبت زوجة جنش وردت عليها: "لا تفرق معايا الصورة ولا كلامك، لكن تقلى أدبك وتخفى دمك دي قلة أدب، وده جوزي وإحنا حرين في حياتنا".