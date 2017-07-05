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ترامب يثني على شجاعة جنود بلاده في "عيد الاستقلال"

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مصراوي Masrawy

يثني على شجاعة جنود بلاده في "عيد الاستقلال"

06:20 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ:
أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شجاعة الجنود الأمريكيين وأخلاقهم العالية التي قال إنها مصدر فخر للأمريكيين وقلق لأعدائهم.

جاء ذلك، في كلمة للرئيس ترامب خلال احتفال لعائلات الجنود في البيت الأبيض بمناسبة "يوم الاستقلال"، حضرته سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله: "ميلانيا وأنا نقدر ونحتفل باستقلال أمريكا مع أولئك الذين يدافعون بشجاعة عن بلادنا"، مضيفًا أن الولايات المتحدة فخورة بالرجال والنساء الذين يخدمون في كل من فروع الجيش الأمريكي.

وأشار ترامب إلى أفراد الجيش الأمريكي الذين يؤدون مهامهم في الخارج، موجهًا رسالة لهم قائلاً: "إننا نشكرهم ونصلي من أجلهم ونحييهم لتضحياتهم".

ورأى ترامب أن البلاد تسير بشكل جيد من الناحية الاقتصادية وغيرها من الجبهات وأن هناك تحديات ولكنها ستُعالج.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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