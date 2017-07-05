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فيديو| أديب: محدش يقدر يعيش في مصر من غير «واسطة أو محسوبية»

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فيديو| أديب: محدش يقدر يعيش في مصر من غير «واسطة أو محسوبية» فيديو| أديب: محدش يقدر يعيش في مصر من غير «واسطة أو محسوبية»

التحرير

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أبدى الإعلامي عمرو أديب، استيائه الشديد من الظلم الاجتماعي التي يعاني منه بعض المواطنين بسبب الواسطة في ، مضيفًا: «الواسطة في مصر بقت زي الدين بيتم تطبيقها كل يوم في كل حتة وفي كل مكان، ولن تستطيع أن تعيش في مصر بدون واسطة، ولو ملكش ضهر هتنضرب على بطنك».

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، إلى أن الطريقة الوحيدة التي خلقها الله للترقي في الدولة، المعتمدة على العمل والكفاح والاجتهاد تم تدميرها، متابعًا: «اللي عايز يطلع السلم لازم يسرق أو ينهب أو ينافق، وهذا ما يحدث في كل المجالات سينما ورياضة وإعلام، ولا يترقي من هو الأفضل».

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