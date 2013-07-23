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السفيرة الأوروبية بلبنان: سنتعامل مع أى حكومة حتى لو شملت"حزب الله"

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السفيرة الأوروبية بلبنان: سنتعامل مع أى حكومة حتى لو شملت"حزب الله" السفيرة الأوروبية بلبنان: سنتعامل مع أى حكومة حتى لو شملت"حزب الله"

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان أنجيلينا ايخهورست، أن الاتحاد الأوروبى سيتعامل مع أى حكومة لبنانية تضم الفرقاء السياسيين حتى لو شمت "حزب الله"، مشيرة إلى أن أوروبا لا تتحدث عن أشخاص بل عن الجناح العسكرى لحزب الله وهم يفرقون بينه وبين الجناح السياسى للحزب.

وقالت ايخهورست، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عقب لقائها بوزير الخارجية اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور "ندعم جهود رئيس اللبنانية المكلف تمام سلام، ونعمل مع الحكومة الحالية وسنعمل مع الحكومة التى تمثل جميع الفرقاء وحتى لو كان حزب الله فريقا فيها".

وأضافت سنعيد النظر فى هذا القرار كل 6 أشهر وقد تم اتخاذه بالإجماع من كافة دول الاتحاد، وستبقى علاقتنا بكافة الفرقاء فى لبنان عميقة ونحن نتمنى له الاستقرار والازدهار.وأكدت أن الاتحاد الأوروبى يدعم الحوار بين جميع الفرقاء فى لبنان، وسنستمر فى دعم لبنان ولن يتوقف الدعم، معربة عن الأمل فى أن يؤدى هذا الحوار إلى الاستقرار فى لبنان.وأوضحت أن وزير الخارجية اللبنانى أعرب عن قلقه من قرار الاتحاد الأوروبى، و"سأرسل رسالة القلق إلى قيادة الاتحاد".

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مصر 365

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