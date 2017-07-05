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فيديو| خبير أمني: إذا تقدمنا بشكاوى لمجلس الأمن ستحاسب قطر على كل ما فعلته

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فيديو| خبير أمني: إذا تقدمنا بشكاوى لمجلس الأمن ستحاسب قطر على كل ما فعلته فيديو| خبير أمني: إذا تقدمنا بشكاوى لمجلس الأمن ستحاسب قطر على كل ما فعلته

التحرير

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قال فؤاد علام، الخبير الأمني، إنه كان يتمنى أن يكون هناك جهازًا مصريًا يتابع كل ما يحدث في قطر وقناة الجزيرة، مؤكدًا أن قطر تسئ إلى دول الخليج بشكل غير مباشر ولمصر تهاجمهم بالتحديد.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "Ten"، أمس الثلاثاء، أن قناة الجزيرة من قبل ثورة 30 يونيو وهى تسعى إلى إثارة الفتنة وإحداث الفوضى في دول الخليج، مطالبًا أجهزة الأمن أن تقدم أدلة قوية إلى الخارجةي تدين قطر بدعمها للإرهاب ويسير الأمر في إطار قانوني.

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وأكد أن إذا تقدمنا بشكاوى إلى مجلس الأمن ستحاسب قطر على كل ما فعلته، متابعًا "هناك مخطط دولي لاستدراج منطقة إلى حرب طاحنة تقودها قطر".

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التحرير

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