فيديو| المقاولون: نستحق 25 مليون جنيه من انتقال صلاح إلى ليفربول

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قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ناديه قام بإرسال مستندات تؤكد أحقيته في الحصول على نحو 25 مليون جنيه من صفقة انتقال لاعبه السابق محمد صلاح، من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد «عادل»، خلال تصريحاته مساء أمس الثلاثاء، لقناة dmc sports، أن «صلاح» فخر لمصر، وقدوة لجميع اللاعبين للنجاح والتألق في عالم الكرة.

وعن رحيل نجوم فريقه في الصيف الحالي، قال أن عدد الراحلين لن يتجاوز 7 ليس بينهم عمر جمال، مختتمًا أنه لا نية للاستغناء عن محمد عودة المدير الفني للذئاب.