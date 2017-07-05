السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن تسلمها الرد القطري رسميًا

القاهرة - مصراوي:

أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تسلمها الرد القطري على لائحة المطالب التي وجهتها إليها، حسب بيان مشترك بين الدول الأربع صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الدول الأربع، في البيان الذي نقلته "سي إن إن"، أنه سيتم الرد على الجواب القطري في الوقت المناسب، لافتة أن الرد القطري جاء عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفق البيان.

وكان وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبير، قد تسلم قبل ساعات رد قطر الرسمي على قائمة المطالب التي وجهتها إليها الدول المقاطعة، حسب ما نقلته وزارة الخارجية السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجبير تسلم الرد القطري الرسمي من وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح، إثر استقباله في جدة.

وصرّح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس الثلاثاء، إن القائمة المقدمة "ليست واقعية"، وإن بلاده سلمت الرد الرسمي "الذي كان معدا مسبقا" يوم الاثنين، مشيرًا أن الرد "جاء في الإطار العام لمبادئ حفظ السيادة".

وكان عادل الجبير قد صرّح أن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر "غير قابلة للتفاوض"، متحدثا عن أنه على القطريين "إصلاح سلوكهم وإلا فسيبقون في عزلة".