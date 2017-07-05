الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام القادمة بمعدل درجتين يوميا

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا، الأربعاء، موضحًا أن الموجة الحارة بدأت في الانكسار من الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستسجل انخفاضًا بمعدل درجتين يوميًا.

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وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «ten»، أن نسبة الرطوبة ستنخفض الأربعاء، أيضًا، مما سيشعر المواطنين بتحسن في درجات الحرارة، متوقعًا أن تسجل درجة الحرارة غدًا في القاهرة 37 درجة مئوية، وأن تصل الخميس إلى 35 درجة، وهي نسبة طبيعية في فصل الصيف.