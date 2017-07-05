أخبار عاجلة

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق -
مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي -
صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم -
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة" -
ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر -
إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية -
بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج -
في ورش "أضف".. أيام الصيف "ضحك ولعب ومدرسة” -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام القادمة بمعدل درجتين يوميا

Google+ Print
الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام القادمة بمعدل درجتين يوميا الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام القادمة بمعدل درجتين يوميا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا تدريجيا، الأربعاء، موضحًا أن الموجة الحارة بدأت في الانكسار من الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستسجل انخفاضًا بمعدل درجتين يوميًا.

شاهد أيضا

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «ten»، أن نسبة الرطوبة ستنخفض الأربعاء، أيضًا، مما سيشعر المواطنين بتحسن في درجات الحرارة، متوقعًا أن تسجل درجة الحرارة غدًا في القاهرة 37 درجة مئوية، وأن تصل الخميس إلى 35 درجة، وهي نسبة طبيعية في فصل الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء