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السعودية تتسلم رسميًا الرد القطري على قائمة المطالب

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مصراوي Masrawy

تتسلم رسميًا الرد القطري على قائمة المطالب

01:51 ص الأربعاء 05 يوليو 2017

السعودية تتسلم رسميًا الرد القطري على قائمة المطالب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة - مصراوي:
تسلم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، رد قطر الرسمي على قائمة المطالب التي وجهتها إليها الدول المقاطعة، وفق ما نقلته وزارة الخارجية السعودية صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة، وفق "سي إن إن"، إلى أن الجبير تسلم الرد القطري الرسمي من وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح، إثر استقباله في جدة.

ويأتي تسلم السعودية الرد القطري، خلال الساعات الأخيرة من مهلة الـ48 ساعة التي مُنحت لقطر، زيادة على مهلة 10 أيام التي أعلنت دول المقاطعة عن تمكين قطر منها لأجل الرد على قائمة المطالب.

وصرّح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أمس الثلاثاء، إن القائمة المقدمة "ليست واقعية"، وإن بلاده سلمت الرد الرسمي "الذي كان معدا مسبقا" يوم الاثنين، مشيرًا أن الرد "جاء في الإطار العام لمبادئ حفظ السيادة".

وكان عادل الجبير صرّح أن قائمة المطالب التي قدمتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر "غير قابلة للتفاوض"، متحدثًا عن أنه على القطريين "إصلاح سلوكهم وإلا فسيبقون في عزلة".

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مصراوي Masrawy

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