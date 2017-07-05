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عبدالحفيظ: غالي يشارك في مران اليوم.. والجهاز اكتفى بالغرامة

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عبدالحفيظ: غالي يشارك في مران اليوم.. والجهاز اكتفى بالغرامة عبدالحفيظ: غالي يشارك في مران اليوم.. والجهاز اكتفى بالغرامة

التحرير

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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حسام غالي سيشارك في مران الفريق اليوم، موضحًا أن الجهاز الفني اكتفى بتوقيع غرامة مالية على اللاعب بعد أزمته في مباراة المصري.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مشاركة اللاعب من عدمها في لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا تخضع لرؤية المدير الفني، لأنه صاحب القرار فيما يتعلق باستبعاد أو ضم أي لاعب.

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كان غالي قد دخل في مشادة كلامية مع حسام البدري المدير الفني للفريق بين شوطي مباراة الأهلي والمصري في الدوري، التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتدخل أفراد الجهاز المعاون لتهدئة الأجواء بين اللاعب ومدربه حتى لاتتطور الأمور إلى ما لايحمد عقباه.

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التحرير

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