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بالأرقام| مدربي الزمالك في الـ 100يوم الأولى.. فيريرا يتفوق وإيناسيو يتذيل القائمة

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بالأرقام| مدربي الزمالك في الـ 100يوم الأولى.. فيريرا يتفوق وإيناسيو يتذيل القائمة بالأرقام| مدربي الزمالك في الـ 100يوم الأولى.. فيريرا يتفوق وإيناسيو يتذيل القائمة

التحرير

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مع اقتراب أوجستو إيناسيو المدير الفني البرتغالي لنادي من إتمام الـ100 يوم الأولى له في تدريب القلعة البيضاء، عقب أنباء عن رحيلة  من تدريب نادي الزمالك بعد خساراته الأخيرة بثلاثية أمام فريق كابس يونايتد مقابل هدف.

وتوالي على نادي الزمالك خلال رئاسة مرتضي منصور العديد من المدربين، لكن القليل منهم استطاع أن يستمر في قيادة الفريق أكثر من 100 يوم.

ويستعرض «التحرير» نتائج 3 مدربين استطاعوا أن يكملو الـ100 يوم في تدريب الزمالك خلال فترة مجلس الزمالك برئاسة :

1- فيريرا

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فقد تولى المهمة في الرابع من فبراير 2015 حتى هرب يوم 22 نوفمبر 2015، بعد قضاء 206 يوم في القلعة البيضاء.

وفي أول مائة يوم له قاد الزمالك في 11 مباراة في جميع المسابقات، استطاع في الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مواجهتين ، ولم يتلقي أي خساره، بنسبة فوز 82%

الدوري المصري :

6 انتصارات ،  حيث فاز علي ( الداخلية - سموحة - الاتحاد السكندري - حرس الحدود - الرجاء - المصري) وتعادل في أول مبارياته امام إنبي والتي كانت في ليلة الثامن من فبراير وهو أول ما يراه فيريرا مع فريق الزمالك وهي المواجهة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوى و شهدت وفاة عدد 20 مشجع من جماهير الأبيض.

بطولة الكونفدرالية:

 خاض فيريرا مع الزمالك في أول 100 يوم 4 مواجهات أفريقية ،فاز منهم في 3 ، وتعادل 1 ، ولم يتلقى أي هزيمة.

حيث فاز على فريق (رايون سبورت ذهابا وإيابًا - الفتح المغربي) وتعادل امام فريق ( الفتح المغربي ذهابا)

2- محمد حلمي

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قاد حلمي الزمالك 122 يومًا منذ توليه المسئولية يوم 30 نوفمبر الماضى ورحيله يوم 1 أبريل الجارى.

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وفي أول 100 يوم له مع الزمالك: خاض 13 مواجهة في جميع المسابقات حقق 10 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مباراتين، بنسبة نجاح 76%

الدوري المصري:

حقق 8 انتصارات، حيث فاز علي ( الداخلية - بتروجت - الاتحاد السكندري- الانتاج الحربي- الشرقية - طلائع الجيش - التعدين - المقاولون) وتعادل مع (أسوان) وخسر أمام ( الأهلي - المقاصة)

بطوله أفريقيا:

خاض مباراة أمام (يونيون سبورتيف دوالا في الكاميرون) وفاز الزمالك فيها 1\0 في دور الـ 32

كأس السوبر المصري:

 استطاع حلمي أن يقود الزمالك للفوز ببطولة السوبر بعد تغلبه على الأهلي 3-1 بركلات الترجيح.

 3- إيناسيو

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 أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقده مع المدير الفني البرتغالي أوجتسو إيناسيو في الأول من شهر إبريل، خلفًا لمحمد حلمي.

وفي أول مائة يوم له قاد الزمالك في 16 مباراة في جميع البطولات تمكن من الفوز في 8 مبارايات وتعادل في 4 مواجهات وخسر في 4 مثلها بنسبة فوز 50%

الدوري العام: 

تمكن إيناسيو من جمع 23 نقطة وفقد 10 نقاط في بطولة الدوري حيث فاز على كل من (طلائع الجيش٬ المصري البورسعيدي٬ المقاولون العرب٬ وادي دجلة٬ الداخلية٬ أسوان وبتروجيت) وتعادل أمام كل من (طنطا والإسماعيلي) .(وخسر في مواجهتين أمام إنبي ومصر للمقاصة ).

دوري أبطال أفريقيا:

قاد إيناسيو الزمالك في 5 مبارايات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 2 وخسر مثلهما وجمع إيناسيو مع الزمالك 5 نقاط وفقد 10 في 5 مباريات بالفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي بهدفين دون رد٬ وتعادل في مبارتين أمام كل من أهلي طرابلس الليبي دون أهداف٬ واتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق وفي مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة تلقى الزمالك الهزيمة بهدفين نظيفين٬ قبل أن يخسر من فريق كابس يونايتد بنتيجة 3/­1.

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التحرير

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