العرب اليوم: مؤشرات لتصعيد ضد قطر والملك سلمان يدعو لقمة افريقية بالرياض

مصراوي Masrawy

​إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها دعوة العاهل السعودي لعقد قمة افريقية بالرياض وسقوط طائرة بدون طيار في غزة، إضافة إلى انفجار في بعقوبة شمالي العراق.

1- اجتماع بين رؤساء أجهزة مخابرات الد​​ول المقاطعة لقطر بالقاهرة

صورة من خارج أحد الملاعب الرياضية الحديثة فى الدوحة (أ ف ب)

قالت مصادر مطلعة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم عقد لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالقاهرة.

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2- الملك سلمان يدعو إلى قمة سعودية إفريقية بالمملكة

العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في مكة - أرشيفية (أ ف ب)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى عقد قمة سعودية إفريقية نهاية العام الحالي أو العام المقبل في المملكة، بحسب موقع "العربية نت".

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3- تحطم طائرة بدون طيار اسرائيلية جنوب غزة

وزير الدفاع الاسرائيلي في تل أبيب (أ ف ب)

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن تحطم طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز (سكاي لارك) جنوب قطاع غزة.

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4- قتلى من القوات العراقية شمال شرقي بعقوبة

القوات العراقية في عملية عسكرية بالموصل اليوم (أ ف ب)

أفادت الشرطة العراقية بمقتل ثلاثة جنود عراقيين وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى57كم شمال شرقي بغداد.

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5- قصف وأضرار مادية وقتلى في دير الزور السورية

آثار الدمار بعد معارك بين قوات النظام السوري ومسلحى داعش (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط عدة قذائف، أطلقتها قوات النظام على عدة بلدات بريف مدينة دير الزور، ولم ترد أنباء عن إصابات.

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