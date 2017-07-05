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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:41 ص الأربعاء 05 يوليه 2017

إعداد - علاء المطيري: 

قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسئولين في الإدارة الأمريكية كشفوا النقاب عن أن الرئيس دونالد حذر الصين بسبب ، وذكرت "يديعوت أحرونوت"

الإسرائيلية أن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار سقطت في غزة تثير مخاوف الجيش الإسرائيلي، ونشرت "الفايننشال تايمز" مقالاً بعنوان "الأسد يطرح أول ورقة نقدية

تحمل صورته".

1- نيويورك تايمز: ترامب يحذر للصين بسبب كوريا الشمالية

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسئولين في الإدارة الأمريكية كشفوا النقاب عن أن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن إحباطه من عدم قيام الصين بدورها الأمثل

والضغط بالشكل المطلوب على كوريا الشمالية، لوقف تطوير برنامجها النووي، وأضافت: "تحذير ترامب للرئيس الصيني جاء بصورة ودية في محادثة هاتفية مع الرئيس

الصيني".

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2- يديعوت أحرونوت: سقوط طائرات الاستطلاع بيد حماس يقلق الجيش الإسرائيلي.

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طائرة استطلاع من نوع راكبة السحاب سقطت ليلة أمس وسط قطاع غزة ووقعت بيد حماس، مشيرة إلى أنها الطائرة الخامسة

التي تسقط منذ مطلع العام الحالي 2017 وهو ما يقلق الجيش الإسرائيلي.

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3- الفايننشال تايمز: الأسد يطرح أول ورقة نقدية تحمل صورته.

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نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" مقالاً لإريكا سلمان بعنوان "الأسد يطرح أول ورقة نقدية تحمل صورته، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس استعادة سيطرته على كامل البلاد، وبسط

الاستقرار فيها.

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4-الجارديان: تقارير عن بيع بيانات شخصية على موقع إليكتروني خفي بأستراليا

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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأسترالية بدأت تحقيقًا حول تقارير ترددت بأنه تم بيع بيانات طبية خاصة مدرجة بنظام الرعاية الصحية العامة في البلاد،

على موقع خفي على الإنترنت لا تظهره محركات البحث.

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5- نيويورك تايمز: أزمة قطر تضع إيران خارج نطاق الاهتمام

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أزمة قطع عدة دول عربية علاقتها بقطر تٌعد موضع ترحيب من إيران، حيث جاءت الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في وقت

دقيق بعدما بدا العالم العربي السني بأكمله مصطفًا ضد طهران بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في مايو الماضي.

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مصراوي Masrawy

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