10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية ضد قطر، بينما اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة "غير واقعية"، وأشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالدور الذي تقوم به الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، وتوقع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن تكون هناك محاولات روسية للتأثير على الانتخابات البرلمانية، وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين.

1- وزير خارجية الإمارات: من السابق لأوانه الحديث عن القادم ضد قطر

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البرازيل في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الخطوات التالية ضد قطر، مشيرًا إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها بحقها ستكون في إطار القانون الدولي.

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2- وزير الخارجية القطري: لائحة مطالب الدول المقاطعة "غير واقعية"

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة في 25 مايو 2017 (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المطالب التي تقدمت بها المملكة السعودية والدول الحليفة لها لإعادة العلاقات مع بلاده "غير واقعية"، داعيًا رغم ذلك للاستمرار في التفاوض.

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3-المسماري: ليبيا قاطعت قطر.. وأطالب بحضور "الاجتماع الرباعي"

الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري - أرشيفية

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن ليبيا من أولى الدول المقاطعة لقطر ولها أحقية حضور الاجتماع، مطالبًا بأن تكون دولة خامسة في هذا التحالف المقاطع لدولة للدوحة".

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4-الأسد: الشعب السوري تمكن بوحدته من إفشال الحرب التي يتعرض لها

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية (أ ف ب)

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالدور الذي تقوم به الكنيسة في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني ووحدة واستقرار البلاد. وأضاف: "الشعب السوري تمكن عبر تمسكه بوحدته من إفشال الحرب الإرهابية التكفيرية التي يتعرض لها".

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5- وزير الداخلية الألماني: نتوقع محاولات روسية للتأثير على الانتخابات البرلمانية

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير (يسارًا) ووزير الخارجية زيجمار جابريل (وسط) والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمينًا) في برلين في 1 يونيو 2017 (أ ف ب)

توقع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن تكون هناك محاولات روسية للتأثير على الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في سبتمبر المقبل، وأضاف: "متأهبون لذلك".

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6-بوتين: أشعر بالسعادة بسبب زيادة التبادل التجاري مع الصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما تحقق من زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين. وأضاف: "أشعر بالسعادة بعد أن لاحظت زيادة النمو في معدل التبادل التجاري مع الصين.

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7- جون ماكين: واشنطن تعتمد على دعم باكستان للقضاء على المتشددين

السيناتور الجمهوري، جون ماكين في أستراليا في 30 مايو 2017 (أ ف ب)

قال السيناتور الأمريكي جون ماكين إن واشنطن تعتمد على دعم باكستان للقضاء على التمرد المسلح في أفغانستان خصوصًا شبكة حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات في هذا البد.

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8- أمير الكويت: نستنكر الهجوم الإرهابي في بالسعودية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (يسارًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

استنكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الهجوم الإرهابي الذى استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى زعزعة استقرار المملكة.

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9- وزير الخارجية الألماني: نؤيد جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في سان بطرسبرج في 2 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني، على دعم بلاده للحل السلمي عبر الحوار للأزمة في منطقة الخليج، وأضاف: "ندعم دور أمير الكويت وننسق جهودنا معه ومع أمريكا ويجب أن يبقى دور الوسيط في المنطقة لتقوم به الكويت".

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10- رئيس الوزراء العراقي: معركة تحرير الموصل أثبتت أن سكانها ليسوا مع الإرهاب

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الامريكي دونالد ترامب 20 مارس 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن المعركة التي استغرقت شهورًا لتحرير ثاني أكبر المدن العراقية من قبضة تنظيم "داعش" أظهرت أن سكان مدينة الموصل مع الدولة العراقية وليسوا مع الإرهاب.

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